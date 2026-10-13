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Kryetarët e shoqatave të punëtorëve teknikë të shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Prishtinës, punëtorët e sigurimit fizik, si dhe punëtorët teknikë të Qendrave të Mjekësisë Familjare, janë duke zhvilluar një takim me kryetarin e Sindikatës.
Siç raporton gazetari i Klan Kosova, Kastriot Tahiri, punëtorët teknikë të shkollave fillore dhe të mesme kanë votuar unanimisht pro mbajtjes së grevës, e cila pritet të nisë nga dita e nesërme, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, është bërë e ditur se ditën e premte do të mbahet protestë para objektit të Komunës së Prishtinës.
Ndërkohë, kryetari i Sindikatës, Jusuf Azemi bëri të ditur se greva vjen si pasojë e mospagesës së pagave në përputhje me vendimin e Qeverisë dhe vonesave në ekzekutimin e tyre.