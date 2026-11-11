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Duke ndarë fotografi nga puna e tyre e lodhshme dhe e përditshme, punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) po kërkojnë rritje të pagave dhe rrogën e 13-të.
Përmes një thirrjeje publike, është kërkuar që puna dhe sakrifica e punëtorëve të KEK-ut të vlerësohen më shumë, pasi ata përballen me pluhur, lodhje dhe rreziqe të vazhdueshme gjatë punës për prodhimin e energjisë elektrike në vend.
"...Këta janë punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës, të cilët në kushte jashtëzakonisht të vështira punojnë për të mbajtur në funksion prodhimin e energjisë elektrike për vendin tonë. Kush e meriton pagën e 13-të më shumë se këta punëtorë? Kush e meriton rritjen e pagave më shumë se ata që çdo ditë rrezikojnë shëndetin dhe jetën në vendin e punës?" - thuhet në njoftimin e tyre në Facebook..
Në këtë thirrje, menaxhmentit dhe Bordit të KEK-ut u bëhet apel që të marrin parasysh kërkesat e punëtorëve, duke theksuar se pas çdo megavati të prodhuar qëndron puna dhe sakrifica e tyre.
Protesta është paralajmëruar për 12 nëntor, në orën 11:00, para zyrave të KEK-ut në Prishtinë.
Sipas organizatorëve, protesta ka për qëllim kërkimin e pagës së 13-të, rritjen e pagave dhe respektimin e dinjitetit të punëtorëve.
"Pa punëtorë nuk ka prodhim, pa prodhim nuk ka energji", thuhet në mesazhin e tyre.