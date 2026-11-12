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Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa ka reaguar pas publikimit të audio-incizimeve të kryetarit të Obiliqit, Halil Thaçi, teksa pretendohet se ai flet për punësimet në KEK, e për të cilat ai thotë ta ketë marrë pajtimin dhe ndihmën e kryeministrit, Albin Kurti.
Këto deklarime raportohet të jenë në bërë në garën e balotazhit për kryetar komune.
Për këtë publikim, deputeti Mustafa ka shkruar në Facebook, duke iu drejtuar edhe kryeprokurorit të shtetit.
“Albin Kurti mu ma ka çelë qëtë konkurs veç për Obiliq.” KEK he pronë private e Albinit, si n’bashqe t’babës. Tani jo s’po ka rrymë, jo rryma shtrejt, jo rryma po blehet prej Serbisë. Pse çka pritët ju? Kryeprokuror a je gjallë?”, ka shkruar Mustafa. /Klankosova.tv