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Christian Pulisic dëshiron të vazhdojë aventurën te Milani dhe ka larguar zërat për një largim të mundshëm.
“Dua të qëndroj te Milani”, ka deklaruar sulmuesi amerikan, i cili këtë sezon ka kaluar disa vështirësi, por në shtator arriti të rikthehej te goli.
Ndërkohë, sipas raportimeve nga mediat italiane, Milani po punon për rinovimin e kontratës së Pulisic deri në vitin 2031.
Pas deklaratës së tij, palët duket se janë në të njëjtën linjë për vazhdimin e bashkëpunimit./Klankosova.tv