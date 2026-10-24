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Real Madridi ka zbardhur listën e lojtarëve të ftuar për derbin e së dielës ndaj Barcelonës, ku mungesa kryesore mbetet Vinicius Junior, i cili po vuan dënimin prej katër ndeshjesh pezullim.
Përveç Viniciusit, pjesa tjetër e përzgjedhjes së madrilenëve nuk ka ndryshime të mëdha nga sfida e mesjavës në Champions League ndaj RB Leipzigut. “Los Blancos” vijnë në këtë përballje me moral të lartë dhe me synimin për të zgjatur serinë prej katër fitoreve radhazi, transmdeton Klankosova.tv.
Në krahun tjetër, Barcelona vjen pas një humbjeje të vështirë ndaj Paris Saint-Germainit dhe do të kërkojë me çdo kusht reagimin përballë rivalit të përbetuar.
Lista e plotë e Real Madridit:
Portierë: Courtois, Lunin, Mestre.
Mbrojtës: Militao, Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries, Huijsen.
Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.
Sulmues: Mbappe, Endrick, C. Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.
Edhe pa yllin brazilian, “Los Blancos” synojnë të vazhdojnë formën pozitive përmes emrave të tjerë të repartit sulmues.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2026
🆚 @fcbarcelona_es pic.twitter.com/qERUhgkH2z