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Sipas të dhënave të ministrisë, në afatin e dytë të provimit morën pjesë gjithsej 4,433 kandidatë, ndërsa 2,444 prej tyre e kanë kaluar me sukses testin, që përbën 55.1 për qind të numrit të përgjithshëm të kandidatëve, transmeton Klankosova.tv.
Sipas kësaj ministrie, arritshmëria mesatare e përgjithshme në test ishte 43.2 pikë.
"Arritshmëria mesatare e përgjithshme në test është 43.2 pikë, ndërsa sipas lëndëve është:Gjuhë amtare: 49.3 pikë;Gjuhë angleze: 44.1 pikë; Matematikë: 36.4 pikë;Lënda zgjedhore: 42.9 pikë.
Gjatë administrimit të testit, 18 kandidatë janë larguar nga provimi për shkak të mosrespektimit të rregullave dhe procedurave të përcaktuara për administrimin e Testit të Maturës Shtetërore".
"Ministria e Arsimit dhe Shkencës falënderon të gjithë personat e angazhuar në organizimin dhe administrimin e Testit të Maturës Shtetërore, për kontributin në mbarëvajtjen e procesit", njofton kjo ministri, transmeton Klankosova.tv.