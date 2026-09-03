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Pamje të një përleshjeje fizike mes ish-banorëve të Big Brother VIP, Joz Marku dhe Edi Kuçi, kanë qarkulluar së fundmi, duke rikthyer në vëmendje incidentin për të cilin prej ditësh po raportohet në rrjet.
Në pamjet e siguruara edhe nga Klan Kosova, pretendohet se Jozi, së bashku me disa persona të tjerë, e rrethojnë Edin dhe e godasin gjatë përleshjes.
Incidenti vjen pas disa ditësh me raportime dhe aludime për një konflikt fizik mes dy ish-banorëve.
Më herët, Edi ishte parë edhe me fashë në kokë, çka kishte shtuar dyshimet rreth asaj që kishte ndodhur./Klankosova.tv