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Një ngjarje e rëndë trazoi fshatin Poterq i Epërm të Klinës të dielën që lamë pas.
Një person, i cili sipas Prokurorisë është në gjendje të paaftësisë mendore, dyshohet se ka sulmuar dy anëtare të familjes së tij.
Si pasojë e plagëve të marra, motra e tij ka humbur jetën, ndërsa nëna është duke marrë trajtim mjekësor, transmeton Klankosova.tv.
Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, në emisionin “Ora Shtatë”, psikologia Florentina Dushi tha se në shoqëri ende ekziston fenomeni i fshehjes së personave që kanë ngecje apo probleme të shëndetit mendor.
“Realisht kjo tregon që ne së pari nuk i kemi bazat tona themelore, të drejtat tona themelore si shqiptarë. Momentet kur ndodhin situata të tilla, na tregojnë që sistemi shëndetësor nuk i konsideron të gjitha çrregullimet apo të gjitha problematikat në shëndetin mendor si situata të cilat duhet të trajtohen. Në situatën e tillë, për mua ishte jashtëzakonisht tronditëse kur e dëgjova lajmin, sepse kjo tregon që shoqëria jonë ka shumë paragjykime dhe ne akoma nuk e kemi tejkaluar situatën e fshehjes së personave që kanë ngecje apo problematika të caktuara të shëndetit mendor”, u shpreh ajo.
Sipas saj, kjo vjen si pasojë e mungesë së edukimit.