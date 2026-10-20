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Paris Saint-Germaini ka kaluar sërish në epërsi ndaj Barcelonës, duke e çuar rezultatin në 2-1.
Lucas Hernandez ishte protagonist i golit të dytë për skuadrën franceze, duke shënuar me kokë në minutën e 72-të, pas një krosimi të saktë nga Desire Doue, raporton Klankosova.tv.
Kështu, PSG-ja ka rikthyer avantazhin në këtë përballje, ndërsa Barcelona duhet të reagojë për të barazuar sërish rezultatin.
Më poshtë gjeni videon e golit:
LUCAS HERNANDEZ, WHAT A BULLET HEADERRRR pic.twitter.com/bgvov3FzBH— AB⚕ (@AbsoluteBruno) October 20, 2026