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Paris Saint-Germain ka triumfuar 2-1 ndaj Marseille në Le Classique-n e 113-të në histori, në një sfidë dramatike të javës së pestë të Ligue 1. Pjesa e parë në Velodrome u mbyll pa gola, ndërsa gjithçka u vendos në pjesën e dytë.
PSG kaloi në avantazh në minutën e 66-të. Ferran Torres përfitoi nga asistimi i Désiré Doué dhe dërgoi topin në rrjetë për 0-1. Marseille reagoi vetëm gjashtë minuta më vonë, kur Amine Gouiri asistoi për Angel Gomes, me vendasit që barazuan shifrat në 1-1.
Por festa e Marseille zgjati pak. Në minutën e 74-t, Marquinhos shënoi për 1-2 dhe riktheu PSG-në në epërsi. Parisi e ruajti avantazhin deri në fund, duke marrë tri pikë të rëndësishme në një prej ndeshjeve më të mëdha të futbollit francez.
Me këtë fitore, PSG ngjitet në vendin e gjashtë me 8 pikë pas pesë javësh, ndërsa Marseille mbetet në vendin e 17-të me vetëm 3 pikë./Klankosova.tv