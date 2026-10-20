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Paris Saint-Germain shënoi fitore të madhe ndaj Barcelonës, me rezultat 4-2 në ndeshjen e xhiros së tretë në Ligën e Kampionëve.
Kampionët në fuqi të Evropës kanë treguar forcën e tyre përballë skuadrës katalanase, në një përballje me shumë emocione dhe gola.
Désiré Doué kaloi PSG-në në epërsi në minutën e 38-të, ndërsa Barcelona barazoi me Xavi Espart në minutën e 55-të.
Lucas Hernández riktheu epërsinë për parisienët në minutën e 72-të, por Lamine Yamal barazoi sërish për Barcelonën në minutën e 79-të.
Megjithatë, Vitinha shënoi për 3-2 në minutën e 81-të, duke e afruar PSG-në drejt fitores, ndërsa skuadra franceze vazhdoi të kërkonte golin e radhës.
Golin e katërt e realizoi spanjolli Fabian Ruiz.
PSG po dëshmon edhe një herë se mbetet një nga skuadrat më të forta të Evropës, ndërsa Barcelona nuk pati fuqi më shumë./Klankosova.tv