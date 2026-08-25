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Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka kritikuar paraqitjen e skuadrës pas barazimit 2-2 ndaj Rennes në ndeshjen hapëse të Ligue 1.
Ousmane Dembele u zëvendësua në pushim së bashku me Khvicha Kvaratskhelian, pasi PSG e mbylli pjesën e parë në disavantazh 0-2, transmeton Klankosova.tv.
Vendimi i Enriques rezultoi i qëlluar, pasi Ferran Torres realizoi të dy golat e PSG-së në pjesën e dytë, duke i siguruar kampionëve francezë një pikë.
Pas ndeshjes, trajneri spanjoll dha një mesazh të qartë për lojtarët e tij, duke theksuar se sukseset e sezonit të kaluar nuk janë arsye për vetëkënaqësi.
Paris Saint-Germain nuk ka fituar asgjë, asgjë. Nëse mendon për atë që ke fituar, nuk do të fitosh më asgjë”, deklaroi Enrique.
Ai kërkoi nga futbollistët që të dëshmojnë në çdo stërvitje dhe ndeshje se janë të gatshëm të luftojnë për trofe të rinj.