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Paris Saint-Germaini ka shënuar fitore 1-3 në udhëtim ndaj Strasbourgut, pas një përmbysjeje në minutat e fundit të ndeshjes.
Strasbourgu kaloi në epërsi në minutën e 17-të me golin e Giovanni Reynas, pas një goditjeje të devijuar brenda zonës.
PSG barazoi në minutën e 77-të, kur Ilya Zabarnyi shënoi pas asistimit të Ousmane Dembeles.
Dembele realizoi golin e përmbysjes në minutën e 85-të, ndërsa Desire Doue vulosi fitoren me golin e tretë në minutën e 9+3’, pas pasimit të Ferran Torresit.