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Ndeshje interesante do të ketë sonte në garën më prestigjioze të futbollit evropian, Ligën e Kampionëve.
Në orarin e së martës, janë nëntë ndeshje që do të luhen, derisa njëra prej tyre konsiderohet si “finale para finales”.
PSG-Barcelona, dy skuadrat më në formë dhe me futbollin më të bukur, do të zbresin në fushë përballë njëra-tjerës, që si synim kanë ngjitjen në majat e futbollit evropian.
Kampionët në fuqi të Evropës, Paris Saint-Germain, presin në “Parc des Princes” Barcelonën e Hansi Flick, që po kalon në një formë frikësuese dhe vjen pa humbje këtë sezon.
Luis Enrique do të synojë t’ia ndalë hovin ish-skuadrës së tij, derisa Hansi Flick ka si qëllim që një fitore eventuale ndaj parisienëve t’i shërbejë si motiv për ëndrrën e blaugranëve, për të rikthyer kurorën evropiane në Barcelonë.
Një finale para finales që premton gola, dramë dhe futboll nga një planet tjetër!
Ndërkohë, në kalendar janë edhe disa ndeshje interesante, duke veçuar atë ndërmjet Liverpoolit dhe Villarealit.
Këto ndeshje fillojnë nga ora 21:00 dhe transmetohen ekskluzivisht në Artmotion.