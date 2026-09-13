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Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka folur pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, në seancën ku nuk morën pjesë deputetët e PDK-së.
Murati ka shpjeguar edhe votën e deputetëve të VV-së për kandidaten e Listës Serbe, Tanja Vujoviq, për nënkryetare të Kuvendit.
Ai tha se, meqë Lista Serbe përfaqëson shumicën e deputetëve të komunitetit serb, posti i nënkryetarit u takon atyre dhe se vota për Vujoviqin ishte e nevojshme për të përfunduar konstituimin e Kuvendit.
“Nuk është se të gjithë i votuam..por kandidatja e fundit që ishte në radhë dhe nuk kishte tjetër, ishte zonja që u prezantua. E votuam në mënyrë që të konstituohet Kuvendi, sepse nuk mund të bëhej peng konstituimi i Kuvendit”, tha Murati. /Klankosova.tv