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Fustani “baby blue” që ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Benita Zena, veshi në dasmën e Kushtrim Kelanit dhe Aurora Rrutës, u bë temë diskutimi.
Benita foli për reagimet që ngjalli veshja e saj, duke dhënë edhe mendimin e saj
lidhur me këtë çështje.
Ajo theksoi se, sipas saj, gjithçka lidhet me pasigurinë dhe vetëbesimin.
“Mendoj që është çështja e pasigurisë. Në momentin që e ke vetëbesimin, e ke sigurinë
tek vetja, çfarëdo fustani me ia pa tjetër gocës, prapë ndihesh rehat me
veten”, u shpreh Benita për Prive Klan Kosova.