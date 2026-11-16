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Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, në konferencën pas mbledhjes së Qeverisë është pyetur për çështjen e çmimit të rrymës që paguajnë qytetarët në veri të Kosovës, që është më pak se sa paguan pjesa tjetër në Kosovë.
Ajo ka thënë se dallimet në tarifa dhe fatura duhet të shqyrtohen nga Zyra e Rregullatorit për Energji dhe kjo çështje të trajtohet “me seriozitet” nga ky institucion, transmeton Klankosova.tv
“Tarifat janë tarifa, faturat janë fatura. Këto shikohen, krahasohen dhe bëhet përllogaritja. Për ne si institucione është me rëndësi që tregu të ketë mbikëqyrje dhe monitorim. Për këtë, Zyra e Rregullatorit për Energji duhet ta monitorojë tregun, siç e ka në mandat, dhe duhet të shohë e të hetojë pse ekzistojnë këto dallime në çmime.
Arsyeja pse është e çuditshme që të ketë dallim në çmim është se në pjesën tjetër të vendit, furnizuesi i shërbimit publik e blen shumicën dërrmuese të energjisë së KEK-ut me një çmim shumë nën treg, që është 30 euro për megavat-orë.
Prandaj, kjo është arsyeja kryesore pse ne arrijmë t’i kemi tarifat më të lira në rajon, jo vetëm në Evropë. Fakti që ka një furnizues në Republikën e Kosovës që furnizon me tarifa më të ulëta, të bën të dyshosh nëse konkurrenca është fer.
Kjo është një çështje që ZRRE-ja, jam e bindur se do ta trajtojë me seriozitet”, deklaroi Rizvanolli.
Për këtë çështje, shkroi dje deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, e cila tha se qytetarët e Kosovës paguajnë deri në 22.4 për qind më shtrenjtë energjinë elektrike sesa serbët në veri të vendit.
“Lëvizja VETËVENDOSJE! me strukturën e vet instaluese në energji ka vendos që deri në 22.4% me pagu më shtrenjtë kosovarët rrymën sesa serbët në veriun e Kosovës”, shkroi Ymeri. /Klankosova.tv