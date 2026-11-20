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Besim Osmani, avokat, ishte i ftuar në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, ku diskutoi për zhvillimet dhe ndryshimet në përkatësinë fetare në shoqëri.
Gjatë diskutimit lidhur me temën se pse Islami mund ta kalojë Krishterimin, Osmani foli edhe për ndryshimet e vërejtura në Shqipëri sa i përket përkatësisë fetare.
Ai theksoi se, sipas të dhënave që përmendi, rritja më e madhe në vitet e fundit është shënuar te personat që deklarohen ateistë, ndërsa për sa i takon asaj se Islami a pritet ta tejkalojë Krishterimin, ai tha se pritet të shihet.
“Ajo që është e faktuar në Shqipëri vitet e fundit, del që numri i personave ateistë ka shënuar rritjen më të madhe në raport me personat që i përkasin besimit mysliman apo katolik”, u shpreh Osmani.
Vlen ta potencojmë se klankosova.tv, dje ka publikuar një shkrim lidhur me një studim nga qendra kërkimore "Pew Research Center", sipas të cilit theksohet se Islami pritet ta tejkalojë krishterimin deri në vitin 2035 si feja më e përhapur në botë.