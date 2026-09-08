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Edhe pse jo gjithmonë mund ta shpjegojmë pse na tërheq një person i caktuar, shkenca ka identifikuar një sërë faktorësh socialë, kulturorë dhe biologjikë që ndikojnë në joshjen dhe në mënyrën se si njerëzit bien në dashuri.
Përputhja e vlerave, përvojave të jetës dhe karakteristikave fizike duket se luan një rol të rëndësishëm në krijimin e tërheqjes mes dy njerëzve. Studiuesit kanë vërejtur se njerëzit shpesh priren të tërhiqen nga persona që kanë ngjashmëri me ta, qoftë në mënyrën e të menduarit, përvojat e jetës apo edhe në moshë.
Ngjashmëria mund të ndikojë në tërheqje
Vlerat e përbashkëta, përvojat e ngjashme dhe niveli i tërheqjes fizike janë ndër faktorët që mund të ndikojnë në krijimin e një lidhjeje romantike.
Një tjetër gjetje interesante lidhet me ngjashmërinë me prindin e seksit të kundërt. Sipas disa studimeve, njerëzit mund të tërhiqen nga partnerë që kanë disa karakteristika të ngjashme me prindin e tyre, si ngjyra e flokëve, ngjyra e syve apo mosha.
Aroma dhe hormonet
Edhe aroma e trupit mund të ketë ndikim në tërheqjen mes njerëzve. Disa kërkime kanë sugjeruar se ndryshimet hormonale gjatë ciklit menstrual mund të ndikojnë në preferencat për aromën e partnerëve potencialë.
Në veçanti, janë studiuar lidhjet mes aromës natyrore të trupit, niveleve hormonale dhe perceptimit të tërheqjes.
Qëndrimi i hapur ju bën më tërheqës
Gjuha e trupit është një tjetër element që mund të ndikojë në mënyrën se si perceptohemi nga të tjerët. Një qëndrim i hapur dhe i relaksuar mund të përcjellë më shumë siguri, afrueshmëri dhe gatishmëri për komunikim.
Kjo mund ta bëjë një person të duket më pak i mbyllur dhe më i shoqërueshëm në sytë e të tjerëve.
Edhe gjatësia mund të ndikojë
Gjatësia e trupit është një tjetër karakteristikë që është studiuar në lidhje me tërheqjen romantike. Veçanërisht te meshkujt, gjatësia mund të luajë rol në preferencat e partnerëve, si në marrëdhëniet afatshkurtra, ashtu edhe në ato afatgjata.
Emocionet e forta mund të afrojnë njerëzit
Një mënyrë interesante për të krijuar afërsi me dikë mund të jetë ndarja e përvojave emocionuese ose të frikshme.
Aktivitete që shkaktojnë emocione të forta mund të rrisin ndjesinë e eksitimit dhe të krijojnë një përvojë të përbashkët mes dy personave. Prandaj, ndonjëherë një aktivitet aventuror mund të jetë më i paharrueshëm se një takim tradicional për kafe.
Buzëqeshja mbetet një nga sinjalet më të fuqishme
Dhe në fund, një nga elementet më të thjeshta mund të jetë edhe ndër më efektivët: buzëqeshja.
Studime të ndryshme kanë sugjeruar se njerëzit priren të tërhiqen më shumë nga persona që shfaqin emocione pozitive, janë të buzëqeshur dhe përcjellin energji të mirë.