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Rënia e flokëve është një problem i zakonshëm që shqetëson shumë njerëz, por është normale të humbasësh midis 50 dhe 100 qime çdo ditë. Problemi lind kur flokët fillojnë të bien tepër, dhe shkaqet mund të jenë të ndryshme, nga gjenetika te stresi.
Mjekja dhe studiuesja Dr. Heleen Uyttendaele, themeluese e klinikës së flokëve Haar in Zicht, shpjegon se çfarë duhet t'i kushtoni vëmendje dhe si të ruani shëndetin e flokëve, shkruan portali belg HLN.
Shkaqet më të zakonshme të rënies së flokëve
Shkaku më i zakonshëm i rënies së flokëve është alopecia androgjenetike. Është një gjendje trashëgimore që prek si burrat ashtu edhe gratë, dhe manifestohet me hollim gradual të flokëve, transmeton Klankosova.tv.
Rënia e papritur por e përkohshme e flokëve, e njohur si telogen effluvium, mund të ndodhë disa muaj pas një ngjarjeje stresuese, një sëmundjeje si COVID-19 ose operacionit, por edhe për shkak të mungesës së disa lëndëve ushqyese. Folikulat e flokëve më pas hyjnë në fazën e pushimit para kohe, gjë që çon në rritjen e rënies së flokëve.
Një shkak i mundshëm është alopecia areata, një sëmundje autoimune në të cilën flokët bien në zona të caktuara të kokës, duke lënë zona pa flokë.
Është e rëndësishme të merrni mjaftueshëm proteina dhe hekur
Dr. Uyttendaele thekson se ushqyerja luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të flokëve. Ajo shpjegon se flokët përbëhen nga keratina, një lloj proteine, prandaj është e rëndësishme të merrni mjaftueshëm proteina në dietën tuaj. Ajo rekomandon ushqime të tilla si mishi, peshku, vezët dhe bishtajoret.
Mungesa e hekurit gjithashtu mund të shkaktojë rënie të flokëve, dhe është më e zakonshme tek gratë me cikël të rëndë, vegjetarianët dhe veganët. Mjekja vëren se suplementet e hekurit duhet të merren vetëm nëse analizat e gjakut konfirmojnë një mungesë, pasi hekuri i tepërt mund të jetë i dëmshëm.
Kujdes me suplementet dietike dhe kujdesin për flokët
Shumë suplemente dietike janë në dispozicion për shëndetin e flokëve, por efektiviteti i tyre shpesh nuk është i provuar shkencërisht. Ndër më të njohurat është biotina, por nuk ka prova të mjaftueshme se ajo ndihmon njerëzit që nuk kanë mungesë të kësaj vitamine. Para se të merrni suplemente dietike, duhet të konsultoheni me një mjek.
Shumë njerëz shmangin larjen e flokëve rregullisht për shkak të frikës nga rënia e flokëve. Megjithatë, flokët që bien gjatë larjes zakonisht do të bien gjithsesi.
Është gjithashtu e rëndësishme të kujdeseni siç duhet për flokët tuaj. Duhet të shmangni modelet e flokëve që i tërheqin flokët shumë fort, përdorimin shumë të shpeshtë të tharëseve dhe piastrave të flokëve, si dhe trajtimet kimike agresive. Rekomandohet të përdorni shampo të buta.
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore?
Flokët rriten ngadalë, rreth një centimetër në muaj. Prandaj, nevojitet durim, pasi efektet e ndryshimeve në dietë ose trajtimeve mund të bëhen të dukshme vetëm pas disa muajsh.
Ndihma mjekësore duhet të kërkohet nëse flokët fillojnë të bien papritur, nëse shfaqen zona pa qime në skalpin e kokës, ose nëse skalpi është i inflamuar, i kuq dhe i dhimbshëm. Një dermatolog mund të përcaktojë shkakun e rënies së flokëve dhe të rekomandojë trajtimin e duhur.