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Për të gjetur një zgjidhje më efikase për menaxhimin e mbeturinave, duket se ka ardhur koha që Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” të fokusohet vetëm në territorin e Prishtinës, ndërsa komunat e tjera që bëjnë pjesë në këtë rajon të marrin përgjegjësinë për menaxhimin e mbeturinave në territorin e tyre.
Në kuadër të kësaj çështjeje, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka ftuar sot në takim pesë kryetarë të komunave që aktualisht shërbehen nga kjo ndërmarrje, Ramiz Lladrovcin e Drenasit, Imri Ahmetin e Lipjanit, Valon Prebrezën e Fushë Kosovës, Halil Thaçin e Obiliqit dhe Shpejtim Bulliqin e Podujevës, transmeton Klankosova.tv.
Nga pesë kryetarët e ftuar, në takimin e mbajtur sot në Prishtinë morën pjesë vetëm dy prej tyre, Ramiz Lladrovci dhe Imri Ahmeti.
Ndërkohë, siç raporton gazetarja Endrita Bajrami, kryetari i Fushë Kosovës Valon Prebreza, ka deklaruar për Klan Kosovën, se nuk ka marrë pjesë në takim, duke e konsideruar atë të vonuar. Ai ka theksuar se komuna që drejton tashmë ka nisur përgatitjet për themelimin e një ndërmarrjeje lokale për menaxhimin e mbeturinave.
Edhe kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi, sipas raportimit të gazetares së Klan Kosovës, ka bërë të ditur se komuna e tij tashmë e ka ndërmarrjen e vet lokale.
Ndërkaq, Përparim Rama, gjatë një konference për media, ka njoftuar se kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, i ka kërkuar falje për mospjesëmarrjen në takim, pasi aktualisht ndodhet jashtë Kosovës.