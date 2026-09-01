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Presidentit rus Vladimir Putin i është kërkuar nga kryeministri indian Narendra Modi, një aleat i ngushtë, që t’i japë fund luftës së Moskës kundër Ukrainës.
"Çdo ditë e kaluar në luftë e shtyn njerëzimin prapa dhe çdo hap i ndërmarrë drejt paqes e mbush njerëzimin me shpresë dhe entuziazëm të ri", tha Modi të hënën.
Modi, ekonomia e vendit të të cilit varet shumë nga nafta me çmime të ulëta nga Moska, i ka bërë disa lutje të ngjashme Putinit që kur ai nisi një pushtim të plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Korrespondentët e BBC-së në Delhi dhe Moskë shqyrtojnë se çfarë fshihet pas thirrjes së ripërtërirë të Modit për paqe dhe përgjigjen e Putinit, transmeton Klankosova.tv
Vikas Pandey, Delhi
Komentet e Modit për përfundimin e luftës në Ukrainë nuk janë të habitshme dhe nuk sugjerojnë ndonjë ndryshim taktik në politikën e jashtme të Indisë.
Në fakt, duke folur në margjinat e një samiti rajonal në vitin 2022 - më pak se një vit pas fillimit të konfliktit - Modi i tha publikisht Putinit se "tani nuk është koha për luftë".
Por do të ishte një thjeshtëzim i tepruar të sugjerohej që deklaratat e tanishme ose të kaluara të Modit mbi luftën mund të shihen si një kundërshtim ndaj Putinit ose strategjisë së Rusisë.
Vendet perëndimore e kanë shtyrë fort Modin që të marrë një qëndrim të qartë ndaj luftës, por Delhi ka mbetur kryesisht neutral, duke kërkuar dialog për t’i dhënë fund luftës.
Qëndrimi nuk i ka bërë shumë kryeqytete perëndimore të lumtura, por ato kanë vazhduar t’i joshin Modit dhe Indisë - është thjesht një ekonomi shumë e madhe dhe me rritje shumë të shpejtë për t’u injoruar.
Në këtë kontekst, deklarata aktuale e Modit nuk mund të shihet si një përpjekje për të kënaqur një vend të tretë.
Nëse ka ndonjë gjë, kjo është shumë në përputhje me politikën e Indisë për autonomi strategjike. Gjë që më pas ngre pyetjen: pse Modi do të thoshte diçka për luftën kaq publikisht?
Përgjigja qëndron në lidhjet e hershme Rusi-Indi - të dy vendet në përgjithësi kanë gjetur një mënyrë për të punuar së bashku, edhe kur e shohin gjeopolitikën përmes këndvështrimeve të ndryshme.
Moska ka vazhduar të jetë një nga aleatët më të fortë të Indisë, pavarësisht se Delhi ka krijuar marrëdhënie më të ngushta me Evropën dhe SHBA-në në tre dekadat e fundit.
Delhi është një nga anëtarët themelues të grupimit të kombeve BRICS së bashku me Rusinë dhe Kinën, dhe është gjithashtu anëtar i Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait me të dy vendet.
Por në të njëjtën kohë, Delhi është gjithashtu anëtar i grupit Quad me Australinë, Japoninë dhe SHBA-në - Moska nuk ka qenë e kënaqur me këtë shoqatë.
Megjithatë, Moska dhe Delhi kanë tendencë t’i kapërcejnë këto dallime. Për më tepër, Rusia ende furnizon rreth 40% të importeve të mbrojtjes të Indisë dhe ka qenë gjithashtu një furnizuese e qëndrueshme e nevojave energjetike të Delhit.
Pra, deklarata e fundit e Modit nuk pritet të shkaktojë ndonjë përçarje në marrëdhëniet Moskë-Delhi dhe analistët thonë se nuk ka gjasa që të ketë qenë një surprizë për Putinin ose diplomatët e tij.
Sa i përket Perëndimit dhe kritikëve të Modit në Indi, ata do të mendojnë se kryeministri duhet të kishte qenë edhe më i drejtpërdrejtë në kritikat e tij ndaj luftës.
Steve Rosenberg, Redaktor i Rusisë, Moskë
Kjo nuk është hera e parë që një udhëheqës i huaj i ka kërkuar publikisht Putinit t’i japë fund luftës në Ukrainë.
Vetëm pesë javë më parë, Presidenti i Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev i sugjeroi Putinit të ngrinte konfliktin dhe të kthehej në tryezën e negociatave.
Ai nuk e bëri. Dhe nuk e ka bërë.
Nuk ka asnjë shenjë që këto thirrje publike për paqe po i ndryshojnë llogaritjet e Putinit.
Thirrjes së Modit për ndërprerjen e armiqësive, udhëheqësi i Kremlinit u përgjigj:
"Faleminderit shumë, kryeministër. Ne po ecim përpara në këtë rrugë."
I sjellshëm, por i paqartë. Dhe jo detyrues.
Në fund të fundit, një rrugë mund të jetë e shkurtër. Por mund të jetë edhe e gjatë. Shumë e gjatë.
Dhe me çfarë ritmi "duke ecur përpara"?
Dhe, më e rëndësishmja, në cilën rrugë?
Të gjitha provat sugjerojnë se lidershipi i Rusisë mbetet i bindur se është në rrugën e fitores ushtarake në Ukrainë. Për ta formuluar këtë në terma paqeje, "duke ecur përpara" drejt paqes sipas kushteve të Rusisë të diktuara nga suksesi ushtarak.
Prandaj, për momentin, luftimet vazhdojnë.
Pavarësisht faktit se, pas më shumë se katër vitesh e gjysmë lufte dhe humbjeve të mëdha ushtarake, Kremlini ende nuk e ka siguruar fitoren.
Dhe pavarësisht suksesit të Ukrainës në kthimin e luftës në shtëpi për rusët: për shembull, përmes sulmeve me dronë me rreze të gjatë veprimi ndaj rafinerive ruse të naftës që kanë shkaktuar mungesa të karburantit dhe radhë për benzinën në të gjithë vendin.
Kohët e fundit, Rusia ka shtuar sulmet ndaj Ukrainës.
"Pasi [Rusia] intensifikoi sulmet e saj ndaj objekteve ushtarako-industriale të Ukrainës dhe infrastrukturës kritike", shkroi gazeta Kommersant këtë mëngjes, "pala ruse është e bindur se në përballjen ushtarake koha po punon kundër Kievit".
Ndërsa Putini e beson këtë, ai do të ngurrojë të ndërpresë të ashtuquajturin "operacion ushtarak special". /Klankosova.tv