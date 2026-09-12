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Pse Kosova importon ushqime që mund t’i prodhojë vetë?
Përmes emisionit “PRAKTIK” është trajtuar një prej çështjeve të rëndësishme për ekonominë e Kosovës, varësia nga importi i produkteve ushqimore që mund të prodhohen edhe në vend.
Në emision është diskutuar pengesat me të cilat përballen prodhuesit vendorë në treg, mënyrat se si mund të tejkalohen këto vështirësi dhe masat që nevojiten për të fuqizuar prodhimin vendor, transmeton Klankosova.tv.
Gjithashtu, trajtohet roli që mund të ketë rritja e prodhimit vendor në luftimin e inflacionit dhe forcimin e ekonomisë së vendit.