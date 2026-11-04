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Edhe sot në emisionin 'Ora 7' në Klan Kosova u diskutua për dinamikat e banorëve në Big Brother VIP Kosova 5.
Gazetarët e emisionit, Blerina, Agoni dhe Klea, bashkë me të ftuarën Nur Al Khazali diskutuan për secilin banor.
Mes tyre pati mospajtime për shumë banorë, e sidomos për Zojën.
Nur foli për “të kaluarën e Zojës” dhe se as nuk do të donte të komentonte për të.
Por, gazetari Agon Rexhepi iu kundërvu komentit duke deklaruar se “banorët nuk janë aty për të gjykuar të kaluarën e njëri-tjetrit, por për të gjykuar performancën dhe lojën benda shtëpisë”
Këtu mund ta ndiqni të plotë diskutimin rreth dinamikave të BBVK5!