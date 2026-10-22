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Me mbi 30 vjet përvojë si shef kuzhine, Selim Bërbatovci ka rrëfyer për Klan Kosovën pasionin e tij për gatimin dhe profesionin që e ushtron prej dekadash.
Në emisionin "Ora 7", ai foli edhe për dallimin mes gatimit në shtëpi dhe profesionit të kuzhinierit, duke treguar arsyen pse, sipas tij, shumë nga shefat më të njohur të kuzhinës në botë janë burra, ndonëse në familje gatimi shpesh u takon grave.
"Unë mendoj që edhe gratë janë shumë të mira dhe të zonjat në profesionin që e bëjnë, sidomos në kuzhinë. Unë njoh kuzhiniere shumë të mira, por ndoshta është pak edhe ai stresi që ne e përballojmë pak më shumë si meshkuj. E thashë gratë janë shumë të zonjat, por ka më pak", tha ai, transmeton Klankosova.tv.
Bërbatovci theksoi se gratë kanë edhe angazhime të tjera më shumë se burrat.