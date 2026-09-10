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Një ndjesi e shpeshtë e të ftohtit në duar dhe këmbë mund të jetë thjesht rezultat i temperaturave më të ulëta dhe mund të zgjidhet duke veshur rroba më të ngrohta. Megjithatë, nëse gjymtyrët tuaja janë të ftohta edhe kur jeni mjaftueshëm të ngrohtë, kjo mund të tregojë një problem shëndetësor siç është qarkullimi i dobët i gjakut ose mosfunksionimi i tiroides. Në raste të tilla, këshillohet të kërkoni ndihmë mjekësore, shkruan Health.com, transmeton Klankosova.tv
Problemi shpesh mund të lehtësohet nga ndryshime të thjeshta në stilin e jetës. Rekomandohet të lini duhanin, të visheni me shtresa dhe të shmangni temperaturat e ftohta sa herë që të jetë e mundur. Është gjithashtu e rëndësishme të lëvizni rregullisht, për shembull, të ngriheni nga tavolina juaj të paktën një herë në orë dhe të pini lëngje të mjaftueshme. Veshja e rrobave dhe këpucëve të ngrohta dhe mbrojtëse gjithashtu ndihmon në ruajtjen e temperaturës së trupit.
Trajtimi mjekësor
Nëse shkaku i gjymtyrëve të ftohta është një problem mjekësor, mjeku juaj do të përcaktojë terapinë e duhur. Në varësi të diagnozës, trajtimi mund të përfshijë ilaçe për diabetin, shtesa të tilla si hekuri, acidi folik ose vitamina B12 për të trajtuar aneminë dhe levotiroksinë për të rregulluar hormonet tiroide. Mjeku juaj gjithashtu mund të këshillojë ndryshime në stilin e jetës.
Çfarë i shkakton duart dhe këmbët e ftohta?
Duart dhe këmbët mund të jenë të ftohta për një sërë arsyesh, nga faktorët mjedisorë deri te gjendjet themelore mjekësore. Një nga më të zakonshmet është ekspozimi ndaj temperaturave të ftohta, kur trupi zvogëlon rrjedhën e gjakut në ekstremitete për të ruajtur nxehtësinë dhe për ta drejtuar atë drejt organeve jetësore.
Qarkullimi i dobët i gjakut është gjithashtu një shkak i zakonshëm. Mund të shkaktohet nga vazokonstriksioni, ose ngushtimi i arterieve, ose vazookluzioni, që është bllokimi fizik i enëve të gjakut. Në të dyja rastet, rrjedha e gjakut zvogëlohet ose bllokohet. Anemia, një gjendje në të cilën trupi nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut për të transportuar oksigjen, gjithashtu çon në qarkullim të dobët. Më shpesh shkaktohet nga mungesa e hekurit ose vitaminës B12.
Diabeti gjithashtu mund të jetë një shkak, i cili ndodh kur trupi nuk prodhon mjaftueshëm insulinë ose nuk e përdor atë siç duhet për të rregulluar sheqerin në gjak. Nivelet e larta të glukozës në gjak mund të dëmtojnë nervat me kalimin e kohës dhe të zvogëlojnë ndjenjën tuaj të temperaturës, dhe ato gjithashtu mund të ndikojnë në rrjedhën e gjakut. Simptoma të tjera të diabetit përfshijnë rritjen e etjes, lodhjen, urinimin e shpeshtë, dhimbjet e kokës dhe humbjen e pashpjegueshme të peshës.
Hipotiroidizmi, një gjendje në të cilën gjëndra tiroide është nënaktive, mund të jetë përgjegjëse për ndjesinë e të ftohtit. Kjo gjëndër rregullon temperaturën e trupit dhe, kur është nënaktive, shfaqen ndjesi shpimi gjilpërash dhe mpirje në duar dhe këmbë, shpesh të shoqëruara me shtim në peshë, lodhje dhe kapsllëk.
Sindroma e Raynaud karakterizohet nga ndjeshmëri ekstreme ndaj të ftohtit. Gishtat e dorës dhe të këmbës, dhe ndonjëherë hunda dhe veshët, mund të bëhen të bardhë ose blu dhe të mpirë. Pirja e duhanit gjithashtu kontribuon në problem. Nikotina nga produktet e duhanit ngushton enët e gjakut dhe ul temperaturën në gishta, dhe gjithashtu mund të shkaktojë sëmundjen e Buerger, e cila manifestohet si duar dhe këmbë të ftohta.
Kur duhet të vizitoni një mjek?
Duart dhe këmbët e ftohta zakonisht nuk janë shkak për shqetësim. Vëmendja mjekësore zakonisht nuk është e nevojshme, përveç nëse shfaqen simptoma të tjera që mund të tregojnë një sëmundje. Sigurohuni që të vizitoni një mjek nëse gjymtyrët e ftohta ndërhyjnë në jetën tuaj të përditshme. Mjeku juaj mund të urdhërojë analiza dhe, bazuar në diagnozë, të përshkruajë ilaçe, shtesa dietike ose të këshillojë ndryshime në stilin e jetës.