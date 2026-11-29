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Alarmi bie në orën tetë të mëngjesit. Para se të ngrihemi nga shtrati, marrim celularin dhe u përgjigjemi mesazheve.
Kjo pasohet nga një dush, gjatë të cilit mendërisht bëjmë një listë të detyrave tona të përditshme.
Hamë mëngjes, nëse kemi kohë, duke parë një video pas tjetrës në rrjetet sociale. Punojmë, bëjmë pazarin, llogarisim shpenzimet, zgjidhim probleme të paparashikuara dhe kthehemi në shtëpi, duke pritur momentin kur më në fund mund të pushojmë, shkruan El Nuevo Día.
Të nesërmen në mëngjes, pas shtatë orësh gjumë, zgjohemi përsëri të lodhur. Nuk është aq shumë lodhja vetë që është e pazakontë, por fakti që nuk mund të themi pothuajse asgjë për ditën që sapo kemi jetuar. A ishim fare të pranishëm?
Presim të premten, fundjavën e gjatë, fillimin e pushimeve tona. Gjejmë momente të vogla në të ardhmen që i presim me padurim për ta bërë më të lehtë përballimin e të tashmes, dhe një pjesë e mirë e jetës sonë kalon midis këtyre pritjeve. Kështu, jeta i ngjan gjithnjë e më shumë diçkaje të cilës do t'i përkushtohemi vetëm kur gjithçka tjetër të jetë bërë.
Kur rutina bëhet jetë në autopilot
Fjala rutinë vjen nga fjala franceze route, që do të thotë shteg. Ne kemi nevojë për shtigje të njohura dhe shumë nga ato që na bëjnë të lumtur bazohen gjithashtu në përsëritje. Ka diçka të veçantë në përgatitjen e kafesë që duam në të njëjtën mënyrë çdo mëngjes, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Rutinat sjellin rregull në jetën tonë dhe na formësojnë. Problemi nuk është përsëritja, por më tepër që ndalojmë së vërejturi atë që po ndodh ndërsa ecim në një shteg të njohur. Njëra është rutina, e cila organizon jetën tonë, dhe tjetra është automatizmi që na bën të mungojmë prej saj.
Jemi bërë jashtëzakonisht efektivë në të munguarit nga jeta jonë. Jetojmë në një kohë që na ofron mënyra të panumërta për të shmangur ankthin dhe në të cilën, paradoksalisht, problemet e shëndetit mendor duket se janë në rritje. A jemi vërtet të pranishëm?
Dëgjojmë mesazhe zanore me shpejtësi të dyfishtë, flasim në telefon ndërsa ecim dhe punojmë ndërsa hamë drekë. Ndihemi në siklet duke bërë vetëm një gjë në të njëjtën kohë. Nuk kemi kohë për të humbur. Shqetësohemi se makinat po bëhen gjithnjë e më shumë si ne dhe rrallë e pyesim veten se sa shumë po bëhemi ne vetë si ato.