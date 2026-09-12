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Kur ishin duke ju rritur, kishte rregulla të rrepta në lidhje me ëmbëlsirat dhe televizorin, dhe tani prindërit tuaj lejojnë që nipërit e mbesat e tyre të bëjnë pothuajse çdo gjë?
Nëse e njihni këtë situatë, nuk jeni vetëm, dhe ekziston një shpjegim shkencor për këtë transformim, shkruan Parents, transmeton Klankosova.tv
Hulumtuesi Dr. Neal K. Shah thotë se është "hipoteza e gjyshes", një teori e hershme në biologjinë evolucionare. Pika e saj fillestare është një ese e vitit 1952 nga Peter Medaëar, dhe më vonë studiuesit e kanë zhvilluar më tej atë. Teoria përpiqet të shpjegojë pse njerëzit janë një nga speciet e pakta në të cilat femrat jetojnë për dekada pasi humbasin aftësinë e tyre për të lindur.
Një hipotezë kryesore është se gjyshet që ndihmuan në rritjen e nipërve dhe mbesave i dhanë një avantazh evolucionar të gjithë familjes. Ndihma e tyre i lejoi nënat të kishin më shumë fëmijë në intervale më të shkurtra. Me kalimin e kohës, një model i tillë kontribuoi në zgjatjen e jetëgjatësisë njerëzore.
Çfarë zbulon "truri i gjyshes"?
Dr. Shah citon gjithashtu një studim të vitit 2021 nga Universiteti Emory. Një ekip antropologësh skanuan trurin e 50 gjysheve ndërsa ato shikonin fotot e nipërve dhe mbesave të tyre, një fëmije të panjohur, një të rrituri të panjohur dhe fëmijën e tyre të rritur.
Kur gjyshet shikonin fotot e nipërve dhe mbesave të tyre, rajonet e trurit që lidhen me empatinë emocionale u aktivizuan. Kjo është aftësia për të përjetuar ndjenjat e një personi tjetër, jo vetëm për t'i kuptuar ato në mënyrë racionale. Të parit të fotove të nipërve dhe mbesave shkaktoi një lloj specifik empatie që krijon ndjesinë se gjyshja e di saktësisht se si ndihet fëmija.
"Kjo sugjeron që gjyshet janë të programuara për të ndier atë që ndiejnë nipërit dhe mbesat e tyre kur bashkëveprojnë me ta," shpjegoi James Rilling, autori kryesor i studimit. "Nëse një nip dhe mbesa buzëqesh, ata ndiejnë gëzimin e fëmijës. Nëse një nip dhe mbesa qan, ata ndiejnë dhimbjen dhe shqetësimin e fëmijës."
Ndërsa studimi nuk përfshinte çdo gjyshe në botë, është një nga të parat që eksploron bazat neurologjike të lidhjes së fortë midis gjyshërve dhe nipërve dhe mbesave të tyre.
Pse të dorëzohesh nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe?
Prindërit janë të njohur me skenarin e një gjyshi që shkel rregullat. Për shembull, ndërsa një prind po përpiqet të bindë një fëmijë të zgjedhur të hajë perimet e tij, gjyshja fut diskret një kartëmonedhë nën tavolinë. Kur pyeten pse dikur këmbëngulnin në rregulla të rrepta, përgjigjja është shpesh e thjeshtë: "Është ndryshe. Tani jam gjyshe."
Hulumtimet tregojnë se prindërit nuk duhet të jenë të hidhëruar për këtë. Gjyshërit i anashkalojnë pjesët e vështira të prindërimit, si disiplina e përditshme, dhe kryesisht marrin pjesë në momentet e gëzueshme. Kjo mund të jetë e dobishme si për fëmijët ashtu edhe për prindërit. Fëmijët që janë afër gjyshërve të tyre kanë tendencë të jenë më të qëndrueshëm emocionalisht dhe kanë më pak probleme sjelljeje, dhe disa nga këto përfitime vazhdojnë në moshë madhore.
Nga ana tjetër, një marrëdhënie aktive me nipërit e mbesat e tyre u jep shumë gjyshërve një ndjenjë qëllimi dhe lidhjeje, gjë që ka një ndikim pozitiv në shëndetin e tyre. Kjo nuk do të thotë se të gjitha rregullat janë të parëndësishme. Prindërit ende kanë fjalën e fundit për çështje kyçe si alergjitë ushqimore ose siguria. Por nëse është vetëm një tjetër histori para gjumit ose një porcion shtesë ëmbëlsire, kjo nuk është një situatë që kërkon konflikt.
Një marrëdhënie që i fiton të gjithë
Herën tjetër që gjyshja do t'i ofrojë fëmijës suaj një top tjetër akullore ose gjyshi do t'ju lejojë të qëndroni zgjuar pak më gjatë, ndoshta nuk ka nevojë të reagoni. Hulumtimet sugjerojnë se toleranca e gjyshërve nuk është një e metë prindërore, por një tipar thellësisht i rrënjosur njerëzor që ka ndihmuar familjet të mbijetojnë për mijëra vjet.
Kjo marrëdhënie u sjell dobi të dyja palëve. Fëmijët fitojnë stabilitet emocional, dhe gjyshërit fitojnë gëzim, qëllim dhe vitalitet. Familjet ku fëmijët kanë gjyshër të kujdesshëm që herë pas here u dorëzohen atyre mund të konsiderohen të lumtura, sepse një marrëdhënie e tillë u sjell dobi të gjithëve të përfshirë.