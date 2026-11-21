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Në vendet nordike, është e zakonshme që foshnjat të flenë në karroca jashtë, madje edhe gjatë dimrit. Prindërit besojnë se ajri i pastër i ndihmon të flenë më gjatë dhe më mirë dhe forcon sistemin e tyre imunitar. Hulumtimet konfirmojnë disa nga përfitimet e një gjumi të tillë, por efekti i tij në rezistencën e fëmijëve ndaj sëmundjeve nuk është vërtetuar shkencërisht.
Foshnjat flenë më gjatë jashtë
Në Danimarkë, Norvegji, Suedi dhe Finlandë, nuk është e pazakontë të shohësh karroca para kafeneve, në ballkone ose në oborret e kopshteve në mes të dimrit.
Në kopshtin norvegjez Studentongan në qytetin e Bodø-s, fëmijët flenë jashtë gjatë gjithë vitit. Karrocat mbrohen nga era dhe vendosen nën një çati, dhe mësuesit i kontrollojnë fëmijët çdo dhjetë minuta, raportoi High North News.
Një studim nga Marjo Tourula e Universitetit të Oulut, i botuar në vitin 2010, tregoi se foshnjat flinin më gjatë jashtë në dimër sesa brenda. Ndërsa gjumi brenda zgjaste midis një dhe dy orësh, gjumi jashtë zgjaste nga një orë e gjysmë deri në tre orë.
Një shpjegim i mundshëm është se foshnjat vishen dhe mbështillen më ngrohtë jashtë, gjë që i bën ata të lëvizin më pak dhe të flenë më qetësisht, transmeton Klankosova.tv.
A e forcon moti i ftohtë imunitetin?
Edhe pse shumë prindër besojnë se të fjeturit në mot të ftohtë forcon imunitetin e fëmijëve, nuk ka prova të mjaftueshme shkencore për ta mbështetur këtë.
Ingunn Skjesol nga Universiteti Nord i Norvegjisë thekson se kjo fushë është ende e pahulumtuar. Përvojat personale të prindërve që vënë re se fëmijët e tyre flenë më mirë ose sëmuren më rrallë nuk janë provë se moti i ftohtë rrit rezistencën ndaj sëmundjeve.
Qëndrimi në temperatura jashtëzakonisht të ulëta mund të paraqesë rrezik për shkak të hipotermisë, ngrirjes dhe problemeve të mundshme të frymëmarrjes.
Për çfarë duhet të jenë të vetëdijshëm prindërit?
Sipas rekomandimeve të Autoritetit Shëndetësor Danez, foshnjat mund të flenë jashtë në dimër, por temperatura nuk duhet të jetë më e ulët se -10 °C.
Karroca duhet të mbrohet nga era dhe fëmija duhet të jetë i veshur në mënyrë të përshtatshme. Prindërit duhet të kontrollojnë rregullisht nëse foshnja është mjaftueshëm ngrohtë, mundësisht duke prekur lëkurën në pjesën e pasme të kokës.
Kujdes i veçantë nevojitet për foshnjat nën gjashtë muajsh, foshnjat e parakohshme dhe fëmijët me probleme shëndetësore. Është e rëndësishme të parandalohet si hipotermia ashtu edhe mbinxehja, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Edhe pse të fjeturit jashtë është pjesë e traditës nordike, mjekët dhe studiuesit paralajmërojnë se kjo praktikë nuk duhet të praktikohet pa pajisjet e duhura, njohuritë e rekomandimeve të sigurisë dhe mbikëqyrje të vazhdueshme.