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Shumë njerëz e kanë të vështirë të bien në gjumë në shtëpinë e një miku ose të afërmi gjatë festave, edhe nëse flenë në të njëjtën dhomë ku janë rritur.
Truri është më vigjilent se zakonisht në një mjedis të panjohur, gjë që e bën më të vështirë për ne të biem në gjumë. Ne mësohemi aq shumë të flemë në shtëpitë tona saqë edhe vendet që dikur ishin të njohura mund të na bëjnë të ndihemi më të zgjuar.
Bisedoni me mikpritësin tuaj dhe njiheni me hapësirën
Është një ide e mirë të flisni me mikpritësin tuaj për zakonet tuaja të gjumit para se të arrini. "Bisedoni për kohën tuaj të zakonshme të gjumit, zbuloni se kur shkojnë në shtrat dhe bini dakord për një kohë që funksionon më mirë që të gjithë të kenë një kohë të qetë në shtëpi", thotë Catherine Darley, një specialiste naturopatike e gjumit.
Sapo të arrini, merrni disa minuta për të njohur hapësirën. Jordan Burns, një konsulent i çertifikuar i gjumit dhe kiropraktor, thotë se njohja e hapësirës, siç është vendi ku është banjoja dhe çelësat e dritës, mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të sigurt dhe të relaksuar.
Sillni diçka nga shtëpia
Nëse mundeni, sillni jastëkun tuaj. "Ne e lidhim fort jastëkun tonë me gjumin sepse kemi rënë në gjumë mbi të qindra herë", shpjegon Darley. Aroma e njohur e mbulesës së jastëkut, bluzës ose xhelit të dushit mund të ndihmojë gjithashtu. Megjithatë, jini të kujdesshëm ndaj mikpritësve tuaj, shmangni aromat e forta dhe mos ndizni qirinj aromatikë pa lejen e tyre.
Kaloni një orë para gjumit duke bërë aktivitete relaksuese si leximi ose duke bërë shtrirje të lehta me drita të zbehta. Nëse nuk mund t'i përmbaheni rutinës suaj të zakonshme të mbrëmjes, Burns këshillon t'i përmbaheni të paktën disa zakoneve të minutës së fundit para gjumit. Këto i sinjalizojnë trurit tuaj se është koha për të fjetur, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Rregulloni kushtet e dhomës suaj
Për një gjumë të mirë natën, është më mirë ta mbani dhomën tuaj sa më të errët të jetë e mundur. Darley sugjeron bllokimin e dritës nga poshtë derës me një peshqir të mbështjellë, veshjen e një maske gjumi ose mbulimin e dritave në pajisjet tuaja elektronike me shirit elektrik të zi. Nëse jeni të shqetësuar për zhurmën, mund t'i kërkoni me mirësjellje mikpritësit tuaj të fikë pajisjet që e prodhojnë atë.
Dhoma nuk duhet të jetë shumë e ngrohtë gjithashtu. Burns rekomandon një temperaturë prej rreth 65 gradë Fahrenheit (18 gradë Celsius), por ai vëren se dhomat e mysafirëve nuk janë gjithmonë të lehta për t'u ftohur. Nëse nuk mund ta rregulloni temperaturën, provoni të vendosni disa batanije të holla në vend të një jorgani të vetëm të trashë, të vishni pizhame të lehta ose të bëni një dush të vakët para gjumit. Një ventilator ose një dritare e hapur gjithashtu mund të ndihmojë, me lejen e mikpritësit tuaj.
Mos u stresoni për gjumin
Sa më shumë të përpiqeni të bini në gjumë, aq më të shqetësuar mund të bëheni. Disa netë me gjumë të dobët nuk ka gjasa të kenë pasoja afatgjata shëndetësore, prandaj përpiquni të shmangni kontrollin e vazhdueshëm të orës dhe llogaritjen e kohës së gjumit që ju ka mbetur.
Burns shton se gjithashtu mund të ndihmojë nëse i thoni mikpritësit tuaj se flini lehtë. Kjo do t'ju ndihmojë të ndiheni më të relaksuar dhe ata ka të ngjarë të jenë të kujdesshëm që të mos ju zgjojnë ndërsa jeni duke kryer aktivitetet tuaja normale në mëngjes.