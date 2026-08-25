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Fillimi i vitit shkollor sjell një ndryshim konfuz për shumë prindër. Një fëmijë që ka qenë i qetë dhe i lumtur gjatë gjithë verës papritmas bën shpërthime të tërbimit, refuzon të bashkëpunojë dhe qan kur shkon në shkollë.
Por një sjellje e tillë rrallë është shenjë sfide, shpjegon terapistja dhe neuroshkencëtarja Robyn Gobbel. Sipas saj, është një reagim i një sistemi nervor të mbingarkuar që nuk mund të përballojë më sfidat e reja, shkruan Motherly.
Pse fillimi i shkollës është kaq i vështirë
"Çdo tru, në çdo moment të caktuar, përpunon më shumë se 11 milionë bit informacioni", thotë Gobbel. Detyra e tij kryesore është të ruajë sigurinë, prandaj ai analizon vazhdimisht mjedisin dhe dallon të njohurin nga i riu. Një klasë e re, njerëz të rinj dhe rregulla të reja përfaqësojnë një valë të madhe informacioni të panjohur dhe përpunimi i tyre kërkon përpjekje shtesë, transmeton Klankosova.tv.
Sfida është vetëm një simptomë
Gobbel nuk po thotë se një sjellje e tillë nuk ekziston. Refuzimi për t'u veshur ose grindja gjatë mëngjesit janë me të vërtetë sfidë. Poenta e saj është se ky etiketë është vetëm fillimi, jo përfundimi përfundimtar.
"Sfida është një simptomë," thotë ajo. "Ndodh kur sistemi nervor është në mbrojtje. Pas një dite të vështirë në shkollë ose në pritje të një sfide, një fëmijë ndonjëherë ka aq pak forcë sa 'jo' është e vetmja gjë që mund të thotë." Pikërisht kjo është arsyeja pse të japësh mësim në mes të një krize të zemëruar nuk funksionon.
Fenomeni i shpërthimeve pas shkolle
Ekziston edhe lloji i fëmijës që është shembullor në shkollë dhe pëson një krizë sapo hipën në makinë. As kjo nuk është mister. "Është tepër e vështirë të qëndrosh i qetë gjithë ditën," thotë Gobbel. "Ndërsa dita po mbaron, fëmija juaj po i afrohet më në fund të shohë personin e vetëm që mund ta ndihmojë të përballojë gjithçka që është grumbulluar - juve."
Një krizë pas shkolle zakonisht do të thotë që fëmija juaj është përmbajtur gjithë ditën dhe më në fund ka mbërritur në të vetmin vend ku ndihet mjaftueshëm i sigurt për t'u liruar, që zakonisht është makina e prindërve të tij, transmeton Klankosova.tv.
Reagime të padobishme prindërore
Stresi i fëmijëve tanë na bën edhe ne të tensionuar, kështu që shpesh reagojmë instiktivisht sesa me kujdes. Gobbel rendit tre përgjigje tipike, megjithëse me qëllime të mira, të gabuara.
Mëngjese më të qeta në pesë minuta
Gobbel thekson se nuk ka një zgjidhje të vetme për të gjithë. "Ekziston vetëm ky fëmijë, kjo klasë dhe ky sistem nervor," thotë ajo. Kështu që ajo sugjeron të bëni eksperimente të vogla për të parë se çfarë funksionon për familjen tuaj. Për shembull, ta vendosni makinën e kafesë të ndizet para se ta bëni ju, ta zgjoni fëmijën tuaj butësisht në vend që të bërtisni nga ana tjetër e dhomës, ose të ngjisni një orar vizual të punëve të mëngjesit në mur.
"Këto janë vetëm eksperimente pesëminutëshe. Provoni një, shikoni se çfarë ndodh dhe qëndroni tek ajo që funksionon," këshillon ajo. Por ndryshimi më i madh, thotë ajo, duhet të fillojë me prindin. “Prindi duhet të rregullojë veten së pari.” Ndonjëherë kjo do të thotë të zgjoheni më herët dhe të pini kafe në qetësi, ose të krijoni një rutinë të parashikueshme që zvogëlon nevojën për përsëritje të vazhdueshme të udhëzimeve.
Çfarë duhet të bëni në minutën e parë të një gjendjeje të vështirë nervore
Kur fëmija juaj humbet kontrollin, këshilla e parë është e papritur: Mos u përpiqni të qëndroni të qetë, por qëndroni të lidhur. Kjo do të thotë të ruani kontrollin e trupit dhe fjalëve tuaja, edhe kur sistemi juaj nervor reagon ndaj atij të fëmijës suaj. “Vini re se çfarë po ndodh brenda jush”, thotë ajo.
Pranoni ndjenjën (“Edhe unë do të shpërthej”), merrni frymë thellë dhe përpiquni të shihni poshtë sjelljes së fëmijës suaj shqetësimin e vërtetë. Ndonjëherë, në atë minutë të parë, qëllimi i vetëm është t’i mbani të gjithë të sigurt. Qëndroni afër dhe prisni momentin kur fëmija juaj të lëshojë, sepse pothuajse gjithmonë ndodh. Atëherë një përqafim ose një fjalë e mirë mund të ndihmojë.
Si të flisni me mësuesin/en
Nëse duhet ta përfshini mësuesin/en në situatë, i njëjti rregull vlen si me fëmijët: lidhuni së pari, pastaj zgjidhni. Qasuni me kuriozitet, jo me ankesë, dhe mos harroni se mësuesi po punon gjithashtu me një sistem nervor të rraskapitur.
Kur problemi është më serioz
Shumica e fëmijëve përshtaten me kalimin e kohës. "Çdo ditë bëhet pak më e lehtë për trurin të pranojë se gjithçka është në rregull", thotë Gobbel. Progresi nuk është linear dhe mund të ketë mëngjese të vështira herë pas here.
Por nëse kalojnë javë dhe shpërthimet janë po aq të shpeshta dhe intensive sa ditën e parë, kjo është një shenjë se duhet të kontaktoni mësuesin dhe të kërkoni ndihmë, e cila mund të përfshijë një psikolog shkolle ose një vlerësim të jashtëm. "Ndërhyrja e hershme nuk është një arsye për panik, por një mënyrë për të shmangur pritjen e panevojshme", thotë Gobbel.