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Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku është deklaruar rreth mosvotimit për presidenten e re të vendit, Justina Shiroka-Pula.
Në emisionin “Kosova Today”, Sadiku tha se ai është pozicionuar me vendimin e mendimin e partisë së tij, transmeton Klankosova.tv.
“Unë kam hy në seancë se unë mendoj që ne të gjithë u dashtë me hy aty, nuk kemi pse me ikë prej askujt, unë mendoj që duhet me qenë pjesë kur bëhen votime, por nuk e kam votuar, pasi si parti politike ne kemi thënë që nuk marrim pjesë në këtë proces dhe e kemi shpjeguar arsyen pse”, u shpreh Sadiku në Klan Kosova.