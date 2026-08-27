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Dhimbje e madhe pas humbjes tragjike të Sherif Hotit, i cili humbi jetën në aksidentin e rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”.
Bashkëshortja e tij, Medina Curri Hoti, ka ndarë një mesazh prekës në rrjetet sociale, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e njeriut të saj të dashur.
“Pse bre shkove e më le vetëm. Sot u shua një pjesë e shpirtit tim. Nuk po gjej fjalë për dhimbjen që ma le pas. Do të më mungosh çdo ditë të jetës. Pusho i qetë, shpirti im. Zoti të mëshiroftë e të faltë Xhenetin”, ka shkruar ajo.
Fjalët e saj pasqyrojnë dhimbjen e thellë të një familjeje që sot po përballet me një humbje të papritur dhe të rëndë.
Sipas familjarëve, i riu do të varroset sot me fillim të orës 18:00 në fshatin Bradash të Podujevës.
https://klankosova.tv/tragjedi-ne-komunikacion-humb-jeten-i-riu-nga-bradashi-i-podujeves