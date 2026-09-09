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Nuk është thjesht një shprehje: uria mund të ndikojë drejtpërdrejt në humor dhe të na bëjë më të irrituar. Shkencëtarët kanë shpjeguar se çfarë ndodh në trup dhe në tru kur kalon shumë kohë nga vakti i fundit.
Me kalimin e orëve pas vaktit të fundit, trupi fillon të përdorë lëndët ushqyese të disponueshme. Karbohidratet, proteinat dhe yndyrat shpërbëhen për të siguruar energjinë e nevojshme, ndërsa me kalimin e kohës nivelet e glukozës dhe të disa lëndëve ushqyese në qarkullimin e gjakut mund të ulen.
Glukoza është veçanërisht e rëndësishme për trurin, i cili e përdor atë si një nga burimet kryesore të energjisë. Kur niveli i sheqerit në gjak bie shumë, mund të shfaqen vështirësi në përqendrim, gabime në detyra të zakonshme, lodhje dhe ndryshime të humorit.
Kjo është edhe arsyeja pse një person që ka shumë uri mund të bëhet më i irrituar, i paduruar apo më i ndjeshëm ndaj situatave që zakonisht nuk do ta shqetësonin.
Por lidhja mes urisë dhe zemërimit nuk lidhet vetëm me nivelin e glukozës.
Kur sheqeri në gjak bie, organizmi aktivizon mekanizma hormonalë për ta rikthyer atë në nivele normale. Ndër hormonet që mund të çlirohen është adrenalina, e cila lidhet me reagimin e trupit ndaj stresit. Ky reagim mund të ndikojë edhe në mënyrën se si sillemi dhe reagojmë emocionalisht.
Një tjetër faktor është neuropeptidi Y, një substancë që luan rol në rregullimin e oreksit. Ky neuropeptid vepron në receptorë të ndryshëm në tru, përfshirë receptorin Y1, të cilët janë të lidhur jo vetëm me kontrollin e urisë, por edhe me mekanizmat që ndikojnë në zemërim dhe agresivitet.