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Megjithëse vjeshta sjell shumë pamje piktoreske, për njerëzit e prirur ndaj alergjive kjo kohë e vitit mund të jetë mjaft e pakëndshme.
Poleni nga bimë të caktuara në muajt e vjeshtës mund të shkaktojë teshtima, hundë të bllokuara, sy të kruar dhe simptoma të tjera të pakëndshme. Çfarë fshihet pas alergjive të vjeshtës dhe si t'i lehtësojmë ato, shpjegon alergologu Dr. Mark Aronica, shkruan Klinika Cleveland.
Çfarë janë alergjitë e vjeshtës
Alergjitë e vjeshtës janë një formë e rinitit alergjik, i njohur edhe si ethet e sanës. Është një reagim i sistemit imunitar ndaj polenit në ajër, transmeton Klankosova.tv.
Kur e thithim, trupi i njerëzve të prirur ndaj alergjive e njeh atë si një kërcënim dhe shkakton një reagim mbrojtës, i cili mund të shkaktojë simptoma të tilla si teshtima, hundë të lëngshme ose të bllokuara, sy të kruar dhe lot të shtuar. Intensiteti i simptomave mund të ndryshojë në varësi të sasisë së polenit në ajër dhe ndjeshmërisë individuale.
Shkaqet kryesore
Ashtu si në pranverë dhe verë, poleni është një nga shkaqet kryesore të alergjive në vjeshtë. Dallimi është në llojin e polenit të lëshuar në ajër në varësi të stinës.
"Në vjeshtë, përqendrimi i polenit të barërave të këqija është më i larti," shpjegon Dr. Aronica, duke shtuar: "Nëse vjeshta është mbi mesataren e ngrohtë, mund të ndodhë edhe një alergji ndaj polenit të barit, gjë që i përkeqëson më tej simptomat tashmë të pakëndshme."
Alergjeni më i zakonshëm i vjeshtës është ambrosia, e cila lulëzon në fund të gushtit dhe prodhon sasi të mëdha poleni. Dr. Aronica pohon se një bimë e vetme mund të lëshojë deri në një miliard kokrra. Alergjenë të tjerë të zakonshëm të vjeshtës janë gjembaçi, shqiri i bardhë, pelini, hithra, gjembaçi rus, pelini i egër dhe ambrosia. Vjeshta gjithashtu mund të jetë problematike për njerëzit alergjikë ndaj mykut për shkak të motit të lagësht dhe bimëve që kalben.
Njihni simptomat
Njerëzit e ndjeshëm ndaj alergjenëve të vjeshtës mund të përjetojnë bllokim të hundës, sy të kruar, hundë të lëngshme dhe teshtima. Kullimi i sekrecioneve në fyt dhe dhimbja e fytit janë gjithashtu të zakonshme. Lodhja, mjegulla mendore dhe problemet me gjumin gjithashtu mund të ndodhin, veçanërisht kur përdoren antihistaminikë.
Dallimi midis alergjive dhe ftohjeve
Vjeshta është gjithashtu fillimi i sezonit të infeksioneve të frymëmarrjes, kështu që është e rëndësishme të bëhet dallimi midis simptomave. Infeksionet e traktit të sipërm respirator ka të ngjarë të tregohen nga ethet, dhimbjet e trupit, lodhja e rëndë, të përzierat, të vjellat, kolla e fortë, dhimbja e fytit që zgjat gjatë dhe mukusi i trashë i verdhë ose i gjelbër.
"Nëse ilaçet për alergji nuk ndihmojnë fare, ndoshta është një virus," thotë Dr. Aronica.
Marrja e një diagnoze
Jo të gjithë kanë nevojë për një diagnozë zyrtare të rinitit alergjik. Megjithatë, nëse simptomat ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës së tyre, rekomandohet një vizitë te një alergolog.
"Ne do të kryejmë një ekzaminim, do të diskutojmë simptomat tuaja dhe do të kryejmë një test lëkure për të përcaktuar shkakun," thotë Dr. Aronica. "Alergjologët janë ata që përshkruajnë dhe administrojnë imunoterapinë, e njohur si injeksione alergjie, kështu që duhet të vizitoni një specialist për këtë opsion."