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Një raketë ruse ka goditur territorin e Polonisë, ndërsa dy objekte të tjera kanë shkelur hapësirën ajrore të këtij vendi të premten në orët e hershme të mëngjesit. Kryeministri polak, Donald Tusk, ka deklaruar se incidenti nuk duket të ketë qenë aksidental.
Sipas autoriteteve polake, raketa e lundrimit ka rënë në një zonë rurale në Nowy Lipowiec, në juglindje të Polonisë, rreth 50 kilometra larg kufirit me Ukrainën, transmeton klankosova.tv.
Sipas BBC, ngjarja ka ndodhur rreth orës 06:30. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale.
Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ka bërë të ditur se një tjetër raketë e dyshuar ka rënë pranë Rudnik nad Sanem, ndërsa një dron me motor reaktiv është rrëzuar në jug, afër Mołodycz.
Ai e ka cilësuar shkeljen e hapësirës ajrore polake si provokim nga Rusia dhe ka paralajmëruar se do të kërkojë mbështetje shtesë nga NATO.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka dënuar shkeljet e rënda të hapësirës ajrore polake, duke bërë të ditur se avionët luftarakë të Aleancës janë ngritur në ajër si përgjigje ndaj incidentit.
“Ky incident është qartazi i rrezikshëm dhe është pasojë e luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës”, ka deklaruar Rutte.
Ndërkohë, kryeministri polak, Donald Tusk, ka vënë në pikëpyetje rastësinë e incidentit, pasi në juglindje të vendit po zhvillohet stërvitja ushtarake ndërkombëtare “Koalicja 2026”, e udhëhequr nga Britania e Madhe dhe Franca, me pjesëmarrjen e 11 shteteve.
“Nuk është rastësi që këto objekte ranë pranë vendit ku po zhvillohen manovrat ushtarake të koalicionit të vendeve të gatshme, me mbështetjen e trupave polake, në Nowa Dęba”, ka thënë Tusk.