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Bashkimi Demokratik për Integrim e ka cilësuar si skandal propozimin e ministrit të Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Jeton Shasivari për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Për një gjë të tillë, ka pasur protesta të shumta të studentëve në Shkup, Tiranë e Prishtinë.
Mirëpo, së fundmi, kreu i dikasterit qeveritar të drejtësisë në Shkupin zyrtar, Jeton Shasivari u ka propozuar studentëve që teoria të jetë në shqip, ndërsa dy lëndë të praktikës në gjuhën maqedone.
Njëra nga lëndët kryesore, ajo e Drejtës Penale, sipas Shasivarit, duhet të jetë në gjuhën maqedonase.
Por, BDI-ja e Ali Ahmetit e ka kundërshtuar një propozim të tillë, duke thënë se ligji dhe Kushtetuta nuk janë çështje kompromisi.
“Propozimi i ministrit të Drejtësisë është skandaloz. Në vend që të kërkojë zbatimin konsekuent të ligjit dhe respektimin e Kushtetutës, ai u thotë studentëve: “Hajde të merremi vesh ta shkelim Ligjin për përdorimin e gjuhëve, ta shkelim Kushtetutën dhe ta bëjmë provimin pak shqip e pak maqedonisht.” Ky qëndrim bie ndesh drejtpërdrejt me atë që vetë ministri deklaronte vetëm disa muaj më parë. Por, me t’u ulur në kolltukun e pushtetit, ai nxori nga sirtari propozimin e Karakamishevës dhe sot e mbron atë me fanatizëm, pikërisht para studentëve, të cilëve dje u njihte të drejtën që sot përpiqet t’ua mohojë.”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Sipas këtij subjekti politik, hipokrizia nuk ka fund, duke e quajtur degradim të pozitës së shqiptarëve, që sipas BDI-së, po merr përmasa alarmante.
“Të drejtat kushtetuese dhe ligjore nuk mund të shndërrohen në objekt pazaresh politike, aq më pak nga ata që kanë detyrimin t’i mbrojnë dhe t’i zbatojnë ato. Ky skandal duhet të dënohet nga të gjithë, pa dallim politik. Ne jemi me studentët, me të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore dhe me parimin se ligji duhet të zbatohet, jo të negociohet në dëm të të drejtave të shqiptarëve. Studentët kanë të drejtë që provimin e jurisprudencës, sikurse edhe çdo provim tjetër shtetëror, ta japin në gjuhën shqipe, në përputhje me Kushtetutën dhe Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Studentët nuk kanë nevojë për kompromise që cenojnë të drejtat e tyre. Kanë nevojë për zbatim të ligjit!”, thuhet tutje në reagimin e BDI-së. /Klankosova.tv