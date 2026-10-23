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Callum Turner, Jack Lowden dhe Josh O'Connor janë ndër aktorët që mendohet se do të marrin pjesë në audicionet përfundimtare për rolin e James Bondit, bëjnë të ditur raportimet.
Sipas "Hollywood Reporter", provat pritet të zhvillohen këtë fundjavë, ndoshta që të premten, mësohet se në fazat e fundit të procesit kanë arritur nga tre deri në pesë aktorë, transmeton Klankosova.tv.
Finalistët pritet t'u nënshtrohen audicioneve që përfshijnë tri komponentë: skena aksioni (stunts), prezencë para kamerës dhe interpretim dialogu.
"Deadline" raportoi se provat ishin planifikuar të mbaheshin në fillim të tetorit, por u shtynë për shkak të përplasjeve në orare; ndërkohë, "Variety" thekson se Turner dhe Lowden janë "në garë" për të zëvendësuar Daniel Craigun.
Sipas BBC, më herët, për këtë rol janë përmendur edhe aktorët britanikë Aaron Taylor-Johnson dhe James Norton, si dhe aktori irlandez Paul Mescal. /Klankosova.tv