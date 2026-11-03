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Prokuroria Themelore në Prishtinë ka caktuar të martën seancën për shqyrtimin kryesor të rastit të Diana Kastratit më 10 nëntor, në orën 09:30.
Diana Kastrati u vra në maj të vitit 2011 në Prishtinë nga ish-partneri i saj, Adnon Jashari.
Sipas aktakuzës së siguruar nga gazetarja e Klan Kosova, Blerta Ahmeti, Jashari ngarkohet me dy vepra penale: “Vrasje e rëndë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Për të mbështetur akuzat ndaj Adnon Jasharit, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka propozuar administrimin e një numri provash materiale dhe dokumentesh që lidhen me vrasjen e Diana Kastratit.
Në mesin e tyre janë raportet e Policisë së Kosovës, raportet e autopsisë, ekspertiza, këqyrja e vendit të ngjarjes dhe dokumentacioni fotografik, përmes të cilave synohet të ndriçohen rrethanat e vrasjes dhe dëshmitë e mbledhura në vendin e ngjarjes.
Lista e provave të propozuara në aktakuzë përfshin:
1. Raportin e Policisë Hetues, të datës 19.04.2011.
2. Raportin e policit, të datës 20.04.2023.
3. Raportin e autopsisë MA 11/079, të datës 18.05.2011.
4. Raportin e ekspertizës, të datës 02.06.2011.
5. Listën e dëshmive, të datës 18.05.2011.
6. Raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes, të datës 18.05.2011.
7. Skicën e vendit të ngjarjes.
8. Foto-albumin e datës 18.05.2011.
9. Procesverbalin mbi dëgjimin e të pandehurit Adnon Jashari nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, të datës 20.01.2011.
10. Certifikatën e lindjes së Adnon Jasharit, të datës 17.12.1997.
11. Fotodokumentacionin e vendit të ngjarjes.
12. Procesverbalin mbi dëgjimin e viktimës Diana Kastrati nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, të datës 20.01.2011.
13. Deklaratën e Diana Kastratit, të datës 20.04.2011.
14. Deklaratën e Diana Kastratit, të dhënë pranë Qendrës për Punë Sociale, më 28.01.2011.
15. Padinë, të datës 17.01.2011.
16. Parashtresën e Qendrës për Punë Sociale, të datës 19.05.2011.
17. Raportin informues për masat e fshehta, të datës 15.11.2011.
18. Urdhër-arrestin, të datës 31.05.2011.
19. Letër-rreshtimin ndërkombëtar, të datës 01.06.2011.
20. Urdhër-arrestin me letër-rreshtim ndërkombëtar, GJPP.nr.165/2011, të datës 20.04.2021.