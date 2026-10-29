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Prej Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Prokurorial, tashmë protestuesit janë duke protestuar përpara objektit të Qeverisë së Kosovës.
Njëra nga protestueset iu drejtua masës, derisa kërkoi përgjegjësi nga institucionet lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
“…Policia e Kosovës anashkalon, nënvlerëson, përçmon e ndihmon me i vra gratë e vajzat që raportojnë dhunë e kërkojnë ndihmë tek ata…Sot është detyra jonë me u siguru që policia jep përgjegjësi, dojmë përgjegjësi...”, ishte një pjesë e kërkesës së saj.