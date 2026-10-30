Lajmet e fundit
Një qytetare u shpreh e shqetësuar pasi dy ministrat e Kurtit, ajo e Drejtësisë Donika Gërvalla dhe Xhelal Sveçla i Punëve të Brendshme, thanë se nuk e shohin dorëheqjen si formë për të "kontribuuar" në çështjen e Arlinda Zekajt.
Para qeverisë, ajo u shpreh e ashpër ndaj tyre, raporton Klankosova.tv
“Qysh sju vjen turp, a keni pasë gjak shqiptari… Ju sot as dhimbjen nuk e respektoni, jeni t’u bo hajgare me neve… Po na shkojnë vajzat tona, po na shkon rinia? Turpi s’paska kufij a?” .