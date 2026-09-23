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Protestuesit e platformës "Liria Ka Emër" po kërkojnë nga lojtarët e Kombëtares së Kosovës që t'i bashkëngjiten protestave kundër vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.
Kreshnik Sopi, nga këshilli i protestave, ka konfirmuar për klankosova.tv se disa nga anëtarët e kësaj platforme do të shkojnë në hotelin ku po qëndrojnë "Dardanët" për të kërkuar që ata të bashkohen në protestën e sotme në Prishtinë.
Sopi tha se këtë kërkesë e kanë bërë edhe përmes emailit, por që nuk kanë marrë përgjigjje kurse shtoi se do të kërkojnë që së paku kapiteni i Kosovës të marrë pjesë në këtë protestë.