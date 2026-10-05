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Ndërsa brenda Kuvendit të Kosovës po mbahet seanca e jashtëzakonshme për shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, jashtë objektit po vazhdon protesta.
Protestuesit janë mbledhur para Kuvendit që nga orët e hershme të mëngjesit, duke kërkuar miratimin e Projektligjit për Specialen, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë protestës, po dëgjohen thirrje në mbështetje të UÇK-së, ndërsa protestuesit po mbajnë flamuj kuqezi dhe pankarta me mesazhe të ndryshme.
Në disa momente, para Kuvendit janë hedhur edhe mjete piroteknike.