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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur sot protesta në 14 komuna të vendit, për të kundërshtuar aktgjykimin e Speciales ndaj katërshes së UÇK-së.
Në Podujevë, Ferizaj, Suharekë, Malishevë, Deçan, Gjilan, Mitrovicë, Vushtrri, Istog, Rahovec, do të protestohet me fillim nga ora 17:00, raporton Klankosova.tv
Gjysmë ore më pas, nga 17:30, do të nisin protestat edhe në Kaçanik e Drenas. Kurse nga ora 19:00, qytetarët në Prizren do të mblidhen, në mbrojtje të UÇK-së.
Ndërsa dega e OVL-UÇK-së në Prishtinë do t’i bashkohet protestës që po mbahet tash e 10 ditë, nga ora 21:00, në sheshin ‘Skënderbeu’ në kryeqytet.
OVL-UÇK u ka bërë thirrje institucioneve komunale dhe qytetarëve që t’u bashkohen protestave, si dhe ka kërkuar nga spektri politik që të jetë unik dhe të fillojë hartimin e një strategjie kombëtare, që do të garantonte mbështetje të plotë për ish-krerët e UÇK-së deri në vendimin e Apelit.
Klan Kosova do të sjellë transmetim special në qytetet ku do të zhvillohen protestat.