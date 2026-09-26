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Diaspora shqiptare në Goteborg të Suedisë ka zhvilluar një protestë në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Protesta, e organizuar nga të rinj shqiptarë, kishte për qëllim shprehjen e solidaritetit dhe përcjelljen e një mesazhi për drejtësi.
Organizatori Rinor Mehmeti ka njoftuar se kjo protestë ishte një mesazh i qartë i solidaritetit dhe një thirrje për drejtësi, transmeton Klankosova.tv
Protesta në Göteborg është pjesë e aktiviteteve të diasporës shqiptare në vende të ndryshme, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.