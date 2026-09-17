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Veterani i UÇK-së, Fexhri Asipi, u shpreh i zhgënjyer pasi në sheshin e Prishtinës nuk pati protestë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
Veteranët kanë paralajmëruar protestë gjithëpopullore të premten nga ora 12:00, duke kërkuar pjesëmarrje sa më të madhe dhe fytyrë të zbuluar.
Organizatat e dala nga lufta kërkojnë mbylljen e Gjykatës Speciale dhe kanë prezantuar një platformë për mbështetjen e katër ish-krerëve të UÇK-së në procedurat e Apelit.
Detajet i gjeni në kronikën e mëposhtme: