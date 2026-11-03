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Protestat pas rastit të vrasjes së Arlinda Zekajt do të vazhdojnë edhe sot në Prishtinë.
Kjo është dita e shtatë e mobilizimit qytetar, që nisi pas vrasjes së 25 tetorit në Vitomiricë të Pejës.
Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka bërë thirrje për pjesëmarrje edhe më të madhe në protestë, e cila mbahet çdo ditë nga ora 17:00 në sheshin “Zahir Pajaziti”.
Që nga nisja e protestave, qytetarët kanë dalë çdo ditë në rrugë për të kërkuar llogaridhënie institucionale për mënyrën se si janë trajtuar rastet e dhunës në familje dhe denoncimet e grave që kanë kërkuar mbrojtje.
“Sot e nesër edhe më shumë! Çdo ditë në ora 17:00 te sheshi Zahir Pajaziti”, thuhet në thirrjen e kolektivit të publikuar në Facebook.
Protestuesit po kërkojnë drejtësi për Arlindën dhe përgjegjësi nga institucionet për rastet kur grave u rrezikohet jeta pavarësisht kërkesave të tyre për mbrojtje.