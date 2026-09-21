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Protestat që po vazhdojnë në Prishtinë e vende të tjera janë të qeta, mirëpo Policia e Kosovës vazhdon të jetë e pranishme afër ndërtesave të institucioneve kryesore të shtetit, e po ashtu edhe tek baza e EULEX-it.
Oborri i Parlamentit, Qeverisë e Presidencës qëndron i mbyllur me rrethoja nga dita e 16 shtatorit, kur Gjykata e Hagës dha vendim dënues për katër krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Urdhërat për policinë merren në grup e menjëherë zbatohen, derisa ndarja bëhet specifike.