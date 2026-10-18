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Rrjeti rajonal i gazetarëve "SafeJournalists" ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e dhunës, pengimit dhe frikësimit ndaj gazetarëve që po mbulojnë protestat në Shqipëri.
Që nga fillimi i protestave, më 13 tetor 2026, janë dokumentuar të paktën 17 incidente ku përfshihen pjesëtarë të policisë dhe protestues.
Në reagimin zyrtar të publikuar më 18 tetor nga shoqatat e gazetarëve nga Prishtina, Tirana, Shkupi, Sarajeva, Zagrebi, Beogradi dhe Podgorica, kërkohet veprim i menjëhershëm nga autoritetet shqiptare dhe ndërhyrje nga partnerët ndërkombëtarë për të garantuar sigurinë e punonjësve të medias.
Përveç dhunës policore, gazetarët janë përballur me sulme dhe dëmtim të pajisjeve edhe nga ana e protestuesve. Dy gazetare janë goditur në kokë me gurë të hedhur gjatë përplasjeve, megjithëse nuk ka indikacione se ato ishin me qëllim cak i goditjeve.
"SafeJournalists" dënon të gjitha format e dhunës dhe rikujton se policia ka obligim të mbrojë gazetarët nga sulmet e të tjerëve, duke siguruar që përdorimi i forcës nga vetë ajo të jetë i ligjshëm, i nevojshëm dhe proporcional.