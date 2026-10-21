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Gjatë së mërkurës, ka vazhduar protesta në Tiranë, derisa kanë vazhduar hetimet për personat e dyshuar se janë përfshirë në veprime të kundërligjshme.
Sipas autoriteteve shqiptare, 11 persona janë arrestuar, derisa shtatë të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë.
Policia e Tiranës ka bërë të ditur se ka vijuar veprimet hetimore për identifikimin dhe dokumentimin e veprimeve të kundërligjshme të kryera gjatë protestës.
Ndërkohë, në lidhje me sulmin ndaj Komisariatit të Policisë Nr. 3, është identifikuar dhe ndaluar një 33-vjeçar me inicialet E. K., i dyshuar se gjatë tubimit të zhvilluar tri ditë më parë ka dëmtuar me sende të forta ambientet e komisariatit.
Sipas Policisë, gjatë incidenteve, godina e komisariatit dhe punonjësit e Policisë u sulmuan me lëndë piroteknike, gurë dhe bomba molotov. Si pasojë, në godinë u shkaktua zjarr dhe dëmtime materiale, ndërsa u dëmtuan edhe 10 punonjës policie.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. Personat e përfshirë po hetohen për disa vepra penale, mes tyre shkatërrimi i pronës, shkatërrimi i pronës me zjarr, goditjet për shkak të detyrës, kundërshtimi i punonjësve të Policisë, pjesëmarrja në grumbullime të paligjshme dhe shkelja e rregullave për lëndët plasëse e djegëse.